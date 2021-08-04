ظريف يستقبل وزيرة خارجية البوسنة ومسؤول بالاتحاد الاوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يذكر ان كلا من وزيرة خارجية البوسنة والهرسك، بيسيرا تركوفيتش، ومساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي انريكي مورا قد وصلا طهران مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد السيد ابراهيم رئيسي التي ستجري يوم غد الخميس في مجلس الشورى الاسلامي.

وفي هذا السياق وصل فجر اليوم الاربعاء رئيس البرلمان الاوزبكي نورالدین جان اسماعیلوف ورئيس مجلس النواب الاعلى الطاجيكي محمد تویر زوکیزودا ورئيس المجلس الوطني النيجري سیني آمارو بمعية مندوب رئيس النيجر وكذلك نائب رئيس برلمان غينيا سوماه فوده.

كما وصل أمس الثلاثاء وزير خارجية عمان بدر بن حمود البوسعيدي، ورئيس مجلس الشعب السوري حمود صباغ ووزير السياحة الغاني ابراهيم محمد.

وأعلن حتى الان 115 مسؤولاً من 73 دولة عن استعدادهم لحضور حفل اداء اليمين ، من بينهم 10 رؤساء دول ، و 20 رئيسًا للبرلمان ، و 11 وزيرا للخارجية ، و 10 وزراء آخرين، بالإضافة إلى مبعوثين خاصين ونواب رؤساء برلمانات ورؤساء لجان وهيئات البرلمانية.

كما اعلن رؤساء ومسؤولون في أحد عشر منظمة دولية واقليمية ، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس أوبك ، ومسؤولون من الاتحاد البرلماني الدولي ، والاتحاد الأوروبي ، منظمة الاتحاد الأوراسي، والاتحاد البرلماني الدولي للدول الإسلامية، والاتحاد البرلماني للدول الآسيوية ، ومنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو"، ومنظمة سيكا ، ومجموعة D8 ، استعدادهم لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد القسم الدستوري.

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