"علي داوودي" يحرز الفضية الاولى لايران / تسجيل الميدالية الرابعة لايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "علي داوودي" نافس 6 رباعين في الوزن فوق الثقيل، وتمكن داودي بحركة الخطف من رفع 191 كغم في الحركة الاولى و196كغم في الثانية و200 كغم بالثالثة.

وبحركة النتر، رفع الرباع الايراني بالحركة الاولى 234 كغم، فيما أخفق بالسيطرة عند رفع 240 كغم في الثانية، اما بالحركة الثالثة فقد نجح برفع 241.

وتقلد الرباع داودي الفضية بمجموع 441 كغم، فيما اقتنص الذهبية الرباع الجورجي " لاشا تالاخادزة" بمجموع 488 كغم، اما البرونزية فكانت من نصيب السوري معن أسد.

وبذلك أرتفع رصيد ايران من الميداليات الى ذهبيتين وفضية وبرونزية./انتهى/