غانا تنتقد الحظر الاميركي على ايران وتطالب برفعه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ابراهیم محمد آوال، اعرب خلال لقائه الرئيس الايراني ضمن زيارته لطهران بهدف المشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، عن ابتهاجه بهذه الزيارة.

وقال ان غانا حكومة وشعبا تثمّن على الدوام المساعدات التي قدّمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما في المجالات الصحية والتعليمية.

وفي سياق آخر انتقد ابراهیم محمد آوال النزعة الاحادية الاميركية وفرض الحظر على الشعب الايراني معربا عن أمله برفعه بسرعة.

وفي ختام اللقاء أعرب آوال عن ارتياحه لاواصر الصداقة المتينة بين البلدين مؤكدا على ضرورة توطيد العلاقات أكثر مما مضى على مختلف الصعد لاسيما في المجالات الثقافية والبرلمانية والاقتصادية./انتهى/