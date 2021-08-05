  1. الدولية
  2. أفريقيا
٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٩:١٠ ص

ابراهيم محمد آوال:

غانا تنتقد الحظر الاميركي على ايران وتطالب برفعه

غانا تنتقد الحظر الاميركي على ايران وتطالب برفعه

انتقد وزير الثقافة والفنون والسياحة الغاني، ابراهيم محمد آوال، الحظر الاميركي المفروض على ايران وأعرب عن أمله بازالته بسرعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ابراهیم محمد آوال، اعرب خلال لقائه الرئيس الايراني ضمن زيارته لطهران بهدف المشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، عن ابتهاجه بهذه الزيارة.

وقال ان غانا حكومة وشعبا تثمّن على الدوام المساعدات التي قدّمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما في المجالات الصحية والتعليمية.

وفي سياق آخر انتقد ابراهیم محمد آوال النزعة الاحادية الاميركية وفرض الحظر على الشعب الايراني معربا عن أمله برفعه بسرعة.

وفي ختام اللقاء أعرب آوال عن ارتياحه لاواصر الصداقة المتينة بين البلدين مؤكدا على ضرورة توطيد العلاقات أكثر مما مضى على مختلف الصعد لاسيما في المجالات الثقافية والبرلمانية والاقتصادية./انتهى/

رمز الخبر 1916724
https://ar.mehrnews.com/news/1916724/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 13 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات