ظريف يبحث مع نظيره النيكاراغوي آخر التطورات والقضايا المهمة في أمريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى محمد جواد ظريف اليوم السبت، دينيس مونكادا الذي يزور ايران على رأس وفد صباح اليوم السبت، وبحث معه آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة في أمريكا اللاتينية ومواجهة البلدين لتدخل بعض الأطراف في شؤون الدول المستقلة.

ووصف ظريف العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بالمهمة داعيا إلى الاستفادة من الامكانيات المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما اشار وزير الخارجية إلى أوجه الشبه بين الشعبين من حيث تحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية، مؤکدا نجاح البلدين في مواجهة هذه الضغوط.

من جانبه أعرب وزير خارجية نيكاراغوا عن ارتياحه للحضور في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، مشيرًا إلى العلاقات العريقة بين البلدين.

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