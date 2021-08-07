"كنج زادة" يضيف ذهبية ثالثة الى حصاد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا الفوز جاء بعد اجتياز "كنج زاده" خصمه السعودي "طارق حمدي" خلال المرحلة النهائية لبطولة الكاراتية الاولمبية 2020.

وكان لاعب الوزن فوق 75 كلغ، قد فاز على كل من بطل العالم الكرواتي "ايفان كوفيتش" بنتيجة 3-1، والاميركي " برايان اير" بست نقاط نظيفة، كما حقق بالجولة الثانية تعادلا سلبيا مع السعودي "طارق حمدي".

وخلال منافسات الربع نهائي، فاز "كنج زادة" على غريمه الكندي "غايسينيسكي" بنتيجة 2-1 ليتأهل الى مرحلة النصف النهائي.

وفي نصف النهائي البطولة فاز "كنج زاده" على منافسه التركي بنتيجة 2-2، ليتوّج بالذهبية بعد مباراته النهائية امام منافسه السعودي.

وبلغ حصاد البعثة الرياضية الايرانية من اولمبياد طوكيو، 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين اثنتين./انتهى/