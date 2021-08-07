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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٩:٥٤ م

قاذفات أميركية تستهدف طالبان

قاذفات أميركية تستهدف طالبان

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن باستهداف مسلحي حركة "طالبان"بالقاذفات الاستراتيجية بعد تقدمهم في ثلاث مدن رئيسية في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجهت قاذفات "بي 52" الأمريكية الاستراتيجية وطائرات "Specter" الحربية ضربات استهدفت فيها مسلحي حركة "طالبان" في أفغانستان أثناء تقدمهم في 3 مدن رئيسية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة "التايمز" إن قاذفات "بي 52" وطائرات "أ سي 130" استهدفت المتمردين حول قندهار وهرات ولاشكار جار في ولاية هلمند.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعمل قاذفات "بي 52" من قطر بينما انطلقت باقي المقاتلات من حاملة الطائرات الأمريكية النووية "يو إس إس ريغان" التي تتمركز حاليا في بحر العرب، والمحملة بأسطول مقاتلات (F / A-18 Super Hornets).

/انتهى/

رمز الخبر 1916803
https://ar.mehrnews.com/news/1916803/

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