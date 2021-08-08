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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:٣٥ م

"مخبر دزفولي" بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

"مخبر دزفولي" بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه محمد مخبر دزفولي بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من مسؤولياته السابقة؛ مدير الشؤون الصحية للحرس الثوري في دزفول والمشاركة في جبهات القتال في التصدي للحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988) ومساعد الشؤون التجارية لمؤسسة المستضعفين والمدير التنفيذي لدائرة الاتصالات في خوزستان ومساعد محافظ خوزستان.

وتولى مخبر دزفولي رئاسة "لجنة تنفيذ اوامر الامام الخميني (رض)" منذ العام 2007 بقرار من قائد الثورة الاسلامية.

ومن اهم اجراءاته في اللجنة؛ تاسيس مؤسسة "بركت" ومؤسسة "احسان" ومؤسسة "بركت" المعرفية ومجموعة "تدبير" للتنمية الاقتصادية وتدشين مقر "ازالة الحرمان وتحقيق التقدم" في مسار خدمة المحرومين والمستضعفين وانتاج اول لقاح كورونا ايراني "كوف ايران بركت".

رمز الخبر 1916818
https://ar.mehrnews.com/news/1916818/

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