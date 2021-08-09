التطعيم العام ضرورة حتمية وأولوية حكومية/تسجيل542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس الإيراني: التطعيم العام ضرورة حتمية وأولوية حكومية

قال الرئيس الإيراني سيد ابرهيم رئيسي ان التطعيم العام ضرورة حتمية وأحد أولويات الحكومة حتى نتمكن من زيادة المقاومة الشعبية ضد هذا الفيروس وتحولاته المحتملة.

الرئيس الايراني يعيّن غلام حسين اسماعيلي مديرا لمكتب الرئاسة

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه غلا حسين اسماعيلي مديرا لمكتبه.

"مخبر دزفولي" بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه محمد مخبر دزفولي بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية.

ولايتي: مسار الصمود والكفاح حقق تقدما مهما وانتصارات واسعة للشعب الفلسطيني

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي في لقاء مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد نخالة، أن مسار الصمود والكفاح حقق تقدما مهما وانتصارات واسعة للشعب الفلسطيني.

قائد الحرس الثوري: الكلام الحاسم دوما مكانه في الميادين/ نواصل دعمنا لهيئة الحشد الشعبي

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسن سلامي بان الكلام الحاسم والمفصلي دوما مكانه في الميادين، فيما أعرب عن أمله في ان يتحقق قرار المجلس الوطني العراقي في خروج القوات العسكرية الاميركية من العراق بصورة عملية.

وزارة الصحة: تسجيل542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل542وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 94 الفا و15شخصا.

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