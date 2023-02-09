مُخبر: قادة الاقتصاد في البلاد هم المنتجون وروّاد الأعمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريحات جاءت خلال اجتماعى ممثلي اصحاب القطاع الخاص ورواد الاعمال في ايران مع النائب الاول لرئيس الجمهورية، الذي عقد في طهران الخميس، لمناقشة اليات دعم الانتاج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا السياق.

و اكد المسؤول الإيراني خلال هذا اللقاء، على قرار الحكومة الحاسم في ازالة العقبات وتسهيل الظروف لحماية القطاع الخاص في ايران؛ مستدلا بتصريحات قائد الثورة الاسلامية في لقاء المنتجين ورواد الاعمال الاخير مع سماحته، بشان حل مشاكل وهواجس هذا القطاع.

وشدد مُخبر، على ان المنتجين ورواد الاعمال هم القادة الاقتصادون في ايران؛ لافتا الى ان الحكومة عازمة على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال التعاون مع القطاع الخاص الذي يضطلع بدور مصيري في هذا الخصوص.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية: ان الحكومة رصدت جميع النقاط والهواجس التي رفعها المنتجون في هذا اللقاء الى سماحة القائد، وقد اعتمدت الية خاصة لمتابعة هذه القضايا.

واعتبر مُخبر ان نقل المسؤولية الى القطاع الخاص مقابل تقليص دور القطاع العام في ريادة الأعمال، ضرورة ملحة بهدف تطوير الوضع الاقتصادي ومعالجة الثغرات في البلاد اليوم.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة الرئيس "ابراهيم رئيسي" على تطوير الوضع الاقتصادي للبلاد عن طريق خطط مدروسة وعقد معاهدات تجارية مع دول إقليمية وعالمية.

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