تعيين علي رضا زاكاني امينا للعاصمة الايرانية طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى انتخاب زاكاني رسميا امينا للعاصمة طهران خلال اجتماع المجلس البلدي في طهران اليوم الاحد بـ 18 صوتا من اصوات المجلس في دورته السادسة الحالية.

وكان زاكاني قد قدّم خلال اجتماع اليوم للمجلس البلدي تقريرا تفصيليا عن برامجه في البلدية واجاب على اسئلة الاعضاء.

ولغاية قبول استقالة زاكاني من مجلس الشورى الاسلامي الذي كان نائبا فيه، تولى علي رضا جاويد امانة العاصمة بالوكالة.

يذكر ان علي رضا زاكاني كان احد المرشحين لرئاسة الجمهورية الا انه انسحب لصالح لآية الله ابراهيم رئيسي الذي فاز تاليا في الانتخابات.

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