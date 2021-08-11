تعاون دول المنطقة شرط ضروري لاستقرار الامن الاقليمي/تسجيل 508 وفاة بكورونا

رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية العراقي؛ تعاون دول المنطقة شرط ضروري لاستقرار الامن الاقليمي

قال الرئيس الايراني ان الجمهورية الإسلامية تعتبر تدخل الأجانب في شؤون المنطقة سيزيد المنطقة توترا وتهديدا.

شمخاني خلال لقائه وزير الخارجية العراقي؛ التحركات الاجنبية المشبوه في المنطقة تُمهّد الارضية لزعزعة الامن

قال امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني لدى استقباله يوم الثلاثاء وزير الخارجية العراقي اننا نرصد عن كثب التحركات المشبوه للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني في المنطقة".

رئيسي يوعز بضرورة اسراع عملية تامين الموارد اللازمة لاستيراد اللقاحات

رعى رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة لبحث تلبية احتياجات توفير العملة الصعبة اللازمة للسلع الأساسية، وكذلك الأدوية والمعدات الطبية والتوزيع السريع للسلع الأساسية المخزنة في الموانئ في جميع أنحاء البلاد.

سفير إيراني لدى موسكو: العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا تشهد أفضل مرحلة في تاريخها

صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، بأن العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو تشهد أفضل مرحلة في تاريخها، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد بنسبة 43% خلال العام الماضي.

العميد فدوي: الاعداء لم يحققوا أي انتصار ضد ايران طوال 4 عقود

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان اعداء ايران استخدموا ضدها كل امكانياتهم خلال الاعوام الـ 42 الماضية الا ان مخططاتهم البغيضة لقيت الفشل دوما ولم يحققوا أي انتصار.

السفارة الايرانية في باكستان ترد على الاتهامات الصهيونية

أكدت السفارة الايرانية في باكستان في بيان أن الحفاظ على السلام والاستقرار في الخليج الفارسي وبحر عمان من ثوابت السياسة الايرانية، في اشارة الى محاولات الكيان الصهيوني المستمية لتوزيع الاتهامات وايجاد التوتر في المنطقة وانسياق بعض الدول الغربية مع هذه التوجهات.

قائد القوة البحرية: ضرورة تعزيز تواجد إيران في المياه الدولية/ مدمرة "دنا" ستنضم إلى بحرية الجيش

أكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني، الادميرال حسين خانزادي، ضرورة تعزيز تواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية، منوها أن مدمرة "دنا" التي هي من صنع المهندسين والتكنولوجيين الإيرانيين ستنضم إلى بحرية الجيش.

وزارة الصحة: تسجيل508حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل508وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 95 الفا و111شخصا.

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