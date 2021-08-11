الكيان الصهيوني ينتهك سيادة لبنان/ الحل هو المقاومة ومحاربته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الشيخ قاسم في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة عاشوراء - الحدث، جنوب بيروت إلى أنّ حزب الله لا يريد حربًا ولكن إذا اعتدت اسرائيل سيرد، موضحًا أنّ "هذا ما حصل في الأيام الأخيرة. و في حال عدم الرّد على العدو الإسرائيلي سيستمر في الإعتداء علينا.

و قال أن أمريكا هذه لا يمكن أن تكون مصدر للعدل، مشددًا على أنّ "الحل هو المقاومة ومحاربة اسرائيل.

وأضاف الشيخ قاسم متسائلًا من يحمي لبنان غير أبناء لبنان"، مؤكّداً أنّ "إسرائيل هذه تنتهك سيادة لبنان.

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