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١١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:٤٨ ص

الشيخ نعيم قاسم:

الكيان الصهيوني ينتهك سيادة لبنان/ الحل هو المقاومة ومحاربته

الكيان الصهيوني ينتهك سيادة لبنان/ الحل هو المقاومة ومحاربته

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ إلكيان الصهيوني ينتهك سيادة لبنان وإذا لم نرد عليه سوف يستمر في الإعتداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الشيخ قاسم في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة عاشوراء - الحدث، جنوب بيروت إلى أنّ حزب الله لا يريد حربًا ولكن إذا اعتدت اسرائيل سيرد، موضحًا أنّ "هذا ما حصل في الأيام الأخيرة. و في حال عدم الرّد على العدو الإسرائيلي سيستمر في الإعتداء علينا.

و قال أن أمريكا هذه لا يمكن أن تكون مصدر للعدل، مشددًا على أنّ "الحل هو المقاومة ومحاربة اسرائيل.

وأضاف الشيخ قاسم متسائلًا من يحمي لبنان غير أبناء لبنان"، مؤكّداً أنّ "إسرائيل هذه تنتهك سيادة لبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1916900
https://ar.mehrnews.com/news/1916900/

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