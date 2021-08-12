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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٥٧ ص

اللواء موسوي:

سنوظف جميع قدرات الجيش لمساعدة المواطنين

سنوظف جميع قدرات الجيش لمساعدة المواطنين

أصدر القائد العام للجيش الايراني تعليماته إلى مقر الدفاع البيئي للجيش وقادة قوات جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية ببذل قصارى جهدهم في مختلف مجالات الرعاية الصحية والطبية لمساعدة الناس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام للجيش الايراني أصدر تعليماته إلى مقر الدفاع البيئي للجيش وقادة قوات جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية ببذل قصارى جهدهم في مختلف مجالات الرعاية الصحية والطبية لمساعدة الناس.

وعقب توصية القائد العام للقوات المسلحة بشأن أهمية دخول القوات المسلحة على الخط لمساعدة الأهالي على محاربة كورونا ، اوعز القائد العام للجيش اللواء موسوي إلى الأدميرال. امر حبيب الله الصياري قائد مقر الامام الرضا(ع) للدفاع البيئي وقادة القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية ببذل قصارى جهدهم في جميع مجالات الحاجة، بما في ذلك الصحية والعلاجية لمساعدة المواطنين./انتهى/

رمز الخبر 1916925
https://ar.mehrnews.com/news/1916925/

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