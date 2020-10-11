الادميرال سياري يعلن زيادة اسرّة مستشفيات الجيش بنسبة 51 بالمائة لمرضى كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الادميرال سياري قال في تصريحه اليوم الاحد خلال اجتماع مقر الدفاع البيئي للجيش الايراني والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس بمشاركة مساعد وزير الصحة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المعنيين: ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وفضلا عن جهوده للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين يبذل الاهتمام اللازم بامن البلاد والحفاظ على القدرات الدفاعية والارتقاء بها.

واوضح قائد مقر الدفاع البيئي للجيش ان تنفيذ تدابير القائد العام للقوات المسلحة لتقديم الخدمة للمواطنين يجري باستخدام كل الطاقات الصحية والعلاجية للقوات المسلحة والاستعداد لاقامة المستشفيات الميدانية والمتنقلة ومراكز النقاهة في المناطق اللازمة بعد تلقي الطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من اجل تقديم الخدمات القصوى لمرضى كورونا، اضافة الى انتاج وتوزيع الكمامات ومواد التعقيم وتطوير المشاريع البحثية وانتاج الرزم والكليبات التعليمية في مجال المكافحة والسيطرة على المرض ومنع انتشاره وبثها في الاجواء الافتراضية للاستفادة منها من قبل المواطنين والعشرات من البرامج التنفيذية الاخرى على هذا الصعيد.

واشار الى زيادة الاسرّة بنسبة 51 بالمائة واسرّة العناية المركزة بنسبة 21 بالمائة في مستشفيات الجيش في مختلف انحاء البلاد واضاف: انه تم ابلاغ جميع المراكز العلاجية والمستشفيات التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية للاستعداد اللازم بكل طاقاتها لتقديم الخدمات للمرضى المصابين بامراض تنفسية حادة والمصابين بمرض كورونا.

/انتهى/