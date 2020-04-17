  1. إيران
١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٤٣ م

بمناسبة اليوم الوطني للجيش؛

قائد الثورة الإسلامية يبلغ تحيته ومحبته إلى منتسبي الجيش الإيراني

قائد الثورة الإسلامية يبلغ تحيته ومحبته إلى منتسبي الجيش الإيراني

ابلغ رئيس مكتب القائد للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، تحيات قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الى افراد الجيش الايراني بمناسبة اليوم الوطني للجيش.

وافاد الموقع الاعلامي للجيش، ان العميد محمد شيرازي رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة اجرى ظهر اليوم اتصلا هاتفيا مع اللواء عبدالرحيم موسوي، ابلغه فيها تحيات آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة الى القائد العام للجيش وقادة ومنتسبي الجيش وعوائلهم.

ونوه العميد شيرازي في هذا الاتصال الهاتفي الى ان القائد العام للقوات المسلحة اكد على ابلاغ تحياته الى جميع العاملين في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في هذا الاتصال الهاتفي الى نقل تحيات قائد الثورة الاسلامية المفعمة بالمحبة الى جميع مراتب وقادة الجيش بمناسبة يوم جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتخليد الملاحم البطولية للقوة البرية للجيش.  

رمز الخبر 1903434

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