السفير البريطاني یحاول تبریر نشر صورة مسيئة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم استدعاء السفير البريطاني الجديد في طهران، سيمون شيركليف، اليوم (الخميس)، من قبل نائب وزير الخارجية ومدير عام دائرة اوروبا الغربية اثر نشر الصورة المذكورة.

وأكد السفير البريطاني ان هذا التصرف الذي أدى الى المساس بمشاعر ابناء الشعب الإيراني وحميتهم الوطنية، أمر غير مقبول.

وأضاف: ان شعب الإيراني العظيم قد اثبت دائما عبر التاريخ أنه يرفض بشدة ويقاوم أي تصرفات تنجم عن الرؤية السلطوية.

وفيما اعرب عن أسفه حيال سوء الفهم الناجم عن نشر صورته التذكارية مع السفير الروسي، شدد السفير البريطاني على احترامه للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني العظيم وتاريخه المجيد، مجددا تأكيده على أنه "لم تكن هناك أي نوايا سيئة وراء نشرها وأن السفيرين كانا يهدفان الى التذكير بالاتحاد بين روسيا وبريطانيا ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

وفي الختام، أعرب السفير البريطاني عن أمله في أن يتمكن خلال فترة مهمته في طهران من المساعدة على تطوير العلاقات بين البلدين، على أساس توطيد الاحترام والثقة المتبادلين.

ونشر في الأيام الماضية السفيران البريطاني الجديد والروسي لدى إيران، "سيمون شيركليف" و"ليفان جاغاريان" صورة تذكارية لهما في السفارة الروسية في طهران وفي نفس المكان حيث عقد روزفلت وتشرشل وستالين عام 1943 مؤتمر طهران دون إشعار إيران بذلك.

وقد أثار نشر هذه الصورة ردود فعل غالبية المسؤولين السياسيين في البلاد بمن فيهم وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف.

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