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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٤:٢١ م

عبر تغريدة له؛

حسيني: غضب بريطانيا من القوة الإيرانية أمر مفهوم ومتوقع

حسيني: غضب بريطانيا من القوة الإيرانية أمر مفهوم ومتوقع

علق نائب الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية في حسابه بتويتر ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول مناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17 قائلا: "إن غضب بريطانيا، التي كانت في عهد من الزمن مطلقة العنان و فعالة ماتشاء في المنطقة امر مفهوم ومتوقع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غرد نائب الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية السيد محمد حسيني على تويتر ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول استخدام إيران للصواريخ الباليستية في مناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17 للحرس الثوري، قائلا: "الغضب البريطاني من إطلاق الصواريخ الباليستية في مناورات الرسول الاعظم(ص) الـ 17 امر مفهوم و متوقع.

وأكد حسینی إن غضب بريطانيا، التي كانت في عهد من الزمن مطلقة العنان و فعالة ماتشاء في المنطقة امر مفهوم ومتوقع. ولكن لا بد أن يقبلوا ذلك لقد انقضى ذلك الوقت.

/انتهى/

رمز الخبر 1920657
https://ar.mehrnews.com/news/1920657/

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