لاعبة كرة القدم الإيرانية تنضم إلى فريق الدوري الجورجي الممتاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان لاعبة وطنية إيرانية لكرة القدم انضمت إلى فريق جوري يونايتد في الدوري الممتاز في جورجيا.
وفاطمة مزيدي، هي أول سيدة لكرة القدم من محافظة كلستان، لديها تاريخ من العضوية في فئات مختلفة من المنتخب الوطني.
/انتهى/
انضمت "فاطمة مزيدي" ، لاعبة كرة القدم الإيرانية، إلى فريق جوري يونايتد في جورجيا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان لاعبة وطنية إيرانية لكرة القدم انضمت إلى فريق جوري يونايتد في الدوري الممتاز في جورجيا.
وفاطمة مزيدي، هي أول سيدة لكرة القدم من محافظة كلستان، لديها تاريخ من العضوية في فئات مختلفة من المنتخب الوطني.
/انتهى/
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