وتيرة تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لكورونا ستأخذ وتيرة متسارعة/تسجيل 527 حالة وفاة بكورونا

الرئيس الإيراني: وتيرة تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لكورونا ستأخذ وتيرة متسارعة

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أنه لامشكلة في توفير العملة الاجنبية لاستيراد اللقاحات المضادة لكورونا بالتزامن مع تسارع وتيرة الانتاج المحلي واعداً بالاسراع في وتيرة التطعيم.

المتحدث باسم الخارجية: طهران تشدد على ضرورة توفير الأمن والسلامة للدبلوماسيين في أفغانستان

أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن قلقه من تصاعد العنف والتوتر في أفغانستان، مشددا على ضرورة توفيرها الأمن والسلامة للدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية في المدينة.

الجيش الايراني يعد آلاف الاسرة الخاصة للمصابين بفيروس كورونا

قدم الجيش الايراني 2000 سرير مستشفى لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا في محافظات شمال غرب البلاد.

القائد العام للحرس الثوري: جميع المنافذ الحدودية الشرقية تخضع لسيطرة الدولة والقوات المسلحة

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ، إن جميع المنافذ الرسمية وغير الرسمية في شرق البلاد تخضع لسيطرة الدولة والقوات المسلحة.

ممثل قائد الثورة الاسلامية في فيلق القدس: هزيمة الصهاينة في "سيف القدس" ثمرة نصر تموز 2006

هنأ ممثل قائد الثورة بفيلق القدس في الحرس الثوري الشيخ علي محمدي، لبنان شعباً وحكومة ومجاهدي المقاومة الاسلامية والأمين العام لحزب الله بمناسبة 14 آب/ أغسطس، ذكرى انتصار المقاومة الإسلامية في عام 2006 على الكيان الصهيوني القاتل للأطفال في مقابلة حصرية مع موقع "العهد".

عراقجي: واشنطن عرقلت إطلاق سراح 10 سجناء رغم إبرام الاتفاق للإفراج عنهم

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، عباس عراقجي، يوم الجمعة، انه تم ابرام الاتفاق بين طهران ولندن للافراج عن 10 سجناء قبل اسابيع، الا ان واشنطن عرقلت تنفيذ الاتفاق.

الحرس الثوري بدأ باطلاق ورش لانتاج الكمامات والمواد المعقمة وحملة تطعيم ضد كورونا

أكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم الجمعة، اننا نستخدم كل طاقاتنا لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا، ونقف الى جانب الطواقم الطبية الجهادية ونقدم لها الدعم.

وزارة الصحة: تسجيل نحو 40 ألف إصابة و 527 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الجمعة) الى 96 الفا و742 شخصا، بعد تسجيل 527 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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