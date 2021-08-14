إنهاء عمليات مد الانابيب البحرية لمشروع محطة جاسك التصديرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح " وحيد مالكي" في تصريح اليوم السبت، أن وبعد انجاز أخر فرع من خطوط الانابيب بقطر 36 بوصة في قاع البحر، تكون عمليات مد الانابيب لمحطة جاسك التصديرية قد أنجزت بالكامل.

يذكر أن المرحلة التطويرية الاولى للمحطة والتي تشمل خط انبوب بقطر 48 بوصة على الساحل ومنظومة قياس النفط الخام المتدفق، وخطين من الانابيب البحرية بقطر 36 بوصة، اضافة الى مجموعة من عوامات التحميل والتصدير قد تم انجازها في مارس/آذار الفائت، وبدأ تصدير اول شحنة نفط عبر هذه المحطة في 22 يوليو/تموز 2021.

يذكر أن مشروع تصدير النفط الخام عبر محطة جاسك، يستهدف نقل الخام بمسافة اكثر من 1000 كم من "غورة" في بوشهر الى جاسك المطلة على بحر عمان عبر إنبوب على اليابسة، لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

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