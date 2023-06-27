  1. إيران
  2. العلوم
٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٥:٣٦ م

صورة لعوامات جديدة من طراز الشهيد سليماني تابعة لحرس الثورة الإسلامية

صورة لعوامات جديدة من طراز الشهيد سليماني تابعة لحرس الثورة الإسلامية

وعد قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية، العميد تنكسيري بالكشف عن 4 عوامات من طراز الشهيد سليماني هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لوعد قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية، سيتم تسليم 4 عوامات حربية أخرى من فئة الشهيد سليماني إلى هذه القوة هذا العام.

وبحسب العميد تنكسيري ، في فئة عوامات الشهيد سليماني، هناك سفينة تسمى الشهيد صياد شيرازي، والتي تكون فخر القوات المسلحة، وكذلك سفينة أخرى من هذه الفئة تدعى الشهيد حسن باقري، وسفينة اخرى باسم الشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس وسفينة أخرى اسمها الشهيد رئيسعلي دلواري، من هذه الفئة ستنضم إلى المنظمة هذا العام، مما يعني أنها ستكشف هذا العام عن 4 سفن من فئة الشهيد سليماني.

صورة لعوامات جديدة من طراز الشهيد سليماني تابعة لحرس الثورة الإسلامية

صورة لعوامات جديدة من طراز الشهيد سليماني تابعة لحرس الثورة الإسلامية

تكون هذه السفن من نوع كاتاماران بسرعة 45 عقدة محملة صواريخ 750 و 300 كيلومتر.

تقوم وزارة الدفاع ببناء إحدى من هذه السفن، وستصنع واحدة منها من قبل بحرية حرس الثورة، وكذلك سفينتان من قبل شركات القائمة على المعرفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934451

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات