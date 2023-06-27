صورة لعوامات جديدة من طراز الشهيد سليماني تابعة لحرس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لوعد قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية، سيتم تسليم 4 عوامات حربية أخرى من فئة الشهيد سليماني إلى هذه القوة هذا العام.

وبحسب العميد تنكسيري ، في فئة عوامات الشهيد سليماني، هناك سفينة تسمى الشهيد صياد شيرازي، والتي تكون فخر القوات المسلحة، وكذلك سفينة أخرى من هذه الفئة تدعى الشهيد حسن باقري، وسفينة اخرى باسم الشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس وسفينة أخرى اسمها الشهيد رئيسعلي دلواري، من هذه الفئة ستنضم إلى المنظمة هذا العام، مما يعني أنها ستكشف هذا العام عن 4 سفن من فئة الشهيد سليماني.

تكون هذه السفن من نوع كاتاماران بسرعة 45 عقدة محملة صواريخ 750 و 300 كيلومتر.

تقوم وزارة الدفاع ببناء إحدى من هذه السفن، وستصنع واحدة منها من قبل بحرية حرس الثورة، وكذلك سفينتان من قبل شركات القائمة على المعرفة.

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