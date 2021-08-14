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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٩:٤٠ م

مرشح وزارة الدفاع الإيرانية:

تطوير الإمكانيات التقنية أولوية الوزارة المقبلة

تطوير الإمكانيات التقنية أولوية الوزارة المقبلة

أكد اللواء محمد رضا آشتياني المرشح لتولي منصب وزارة الدفاع في إيران، أن تطوير الإمكانيات التقنية العسكرية الإيرانية يشكل أولوية للوزارة المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مرشح وزارة الدفاع الإيرانية كتب على "تويتر": "أن الحفاظ على امكانياتنا التقنية في انتاج القدرات الدفاعية ومنها الانظمة الصاروخية والمضادات الجوية والمسيرات والانظمة السيبرانية والتقنيات الحديثة التي تعطينا اليد العليا في المواجهات العسكرية وتطوير هذه القدرات تشكل أولويات وزارة الدفاع المقبلة".

وقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي، مرشحيه للمناصب الوزارية الى مجلس الشورى الاسلامي الذي بدا اليوم دراسة برامج المرشحين قبل ان ينظر في اهليتهم للحقائب الوزارية./انتهى/

رمز الخبر 1916987
https://ar.mehrnews.com/news/1916987/

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