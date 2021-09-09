وزارة الخارجية الإيرانية تعلن عن وفاة سفير زيمبابوي لدى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية عن وفاة سفير زيمبابوي لدى إيران.

وقالت في البيان عقب ورود أنباء عن وفاة سفير زيمبابوي المأساوية في ايران، مساء أمس تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الإجراءات القانونية والقيام بها. "

ونوّهت العلاقات العامة في الوزارة الخارجية في هذا الصدد مع اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المديرية العامة تم تعيين هوية السفير ومن ثم اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع سفارة زيمبابوي في طهران.

كما أعربت وزارة الشؤون الخارجية والعلاقات العامة عن تعازيها وتعاطفها لأسرة الفقيد ولحكومته وشعب زيمبابوي.

/انتهى/