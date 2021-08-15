تسليم مليون جرعة من اللقاح المستورد الى وزارة الصحة اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف كريم همتي، أن الشحنة الرابعة عشرة من لقاح كورونا والتي تضم مليون و 110 الاف جرعة، والمستوردة من قبل جمعية الهلال الاحمر الايرانية، ستصل اليوم الى مطار الإمام الخميني (رض) وسيتم تحويلها الى وزارة الصحة للاسراع بعملية التطعيم.

واشار الى استمرار واردات اللقاح من الصين إلى إيران، مؤكدا وصول شحنتين من اللقاح خلال الاسبوع الماضي وفي المجموع 14 شحنة تضم 15 مليونا و960 الف جرعة من لقاح كورونا الى البلاد عبر 16 رحلة جوية

يذكر ان عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا ارتفع في ايران الى 97 الفا و208 شخصا حتى الان.

كما أن 14 مليونا و 767 الفا و 598 شخصا تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا في البلاد فيما تلقى 3 ملايين و 813 الفا و 628 شخصا الجرعة الثانية ، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 18 مليونا و 581 الفا و 262 جرعة.

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