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١٦‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٣٥ م

وازرة الصحة:

إصابة نحو 42 ألف ووفاة 655 شخصا بفيروس كورونا في إيران

إصابة نحو 42 ألف ووفاة 655 شخصا بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية تسجيل 41194 اصابة جديدة بكورونا فيما تم ارقاد 5044 مصابا في المستشفيات خلال اربع وعشرين ساعة في مختلف مدن البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب قسم العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة عن أسفه لتسجيل 655 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في البلاد 98 الفا و 483 شخصاً.

واشار التقرير الى ان إجمالي المصابين بكورونا في ايران بلغ 4 ملايين و 467 الفا و 15 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و 757 الفا و 157 شخصا منذ تفشي الجائحة في البلاد.

ونوهت الصحة الايرانية الى ان العدد الاجمالي للمطعمين بلقاحات مضادة لكورونا في البلاد بلغ 19 مليونا و 835 الفا و 639 شخصا لحد الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1917030
https://ar.mehrnews.com/news/1917030/

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