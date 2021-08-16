ظريف يتباحث مع مبعوث الصين حول التطورات الجارية في شؤون افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد ظريف وشياو يونغ، خلال لقائهما اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية الايرانية بطهران، على ضرورة نبذ العنف واعتماد آليات الحل السلمي والحفاظ على حياة المدنيين وحقوقهم في افغانستان.
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التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية ويوه شياو يونغ في شؤون افغانستان بطهران اليوم الاثنين وتباحث الجانبان حول التطورات الجارية في شؤون افغانستان.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد ظريف وشياو يونغ، خلال لقائهما اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية الايرانية بطهران، على ضرورة نبذ العنف واعتماد آليات الحل السلمي والحفاظ على حياة المدنيين وحقوقهم في افغانستان.
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