ظريف يتباحث مع مبعوث الصين حول التطورات الجارية في شؤون افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد ظريف وشياو يونغ، خلال لقائهما اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية الايرانية بطهران، على ضرورة نبذ العنف واعتماد آليات الحل السلمي والحفاظ على حياة المدنيين وحقوقهم في افغانستان.

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