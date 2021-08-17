شراء القمح المحلي يتجاوز 4.49 مليون طن في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار " مرتضى سعادتي كيا" مدير شؤون تنسيق الشراء الداخلي للشركة اليوم الثلاثاء، أن المزارعين سلموا اكثر من 4.49 مليون طن من القمح الى مراكز الشراء الحكومية، بقيمة 227 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

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