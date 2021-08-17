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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٥:١١ م

مسؤول حكومي:

شراء القمح المحلي يتجاوز 4.49 مليون طن في ايران

شراء القمح المحلي يتجاوز 4.49 مليون طن في ايران

أكد مسؤول بالشركة التجارية الايرانية الحكومية، تجاوز مشتريات الشركة من القمح المحلي 4.49 مليون طن منذ مطلع ابريل/نيسان الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار " مرتضى سعادتي كيا" مدير شؤون تنسيق الشراء الداخلي للشركة اليوم الثلاثاء، أن المزارعين سلموا اكثر من 4.49 مليون طن من القمح الى مراكز الشراء الحكومية، بقيمة 227 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

/انتهى/

رمز الخبر 1917053
https://ar.mehrnews.com/news/1917053/

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