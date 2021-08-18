رئيسي يؤكد استعداد ايران للتعاون مع الصين لارساء السلام والاستقرار في افغانستان

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني أن الرئيس شي جين بينغ أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي اليوم الأربعاء.

وبحسب رويترز ، شدد شي في المكالمة الهاتفية على أن الصين ستواصل تطوير العلاقات الودية مع إيران ، وأن على الجانبين دعم بعضهما البعض في القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك والتي تثير قلق الجانبين على أساس المصالح المشتركة.

كما أفادت رويترز أن الرئيس الصيني أجرى ايضا اليوم الاربعاء محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .

كما أفادت وسائل إعلام صينية ، يوم الاثنين ، بتبادل رسائل التهنئة بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الرئيس الصيني في رسالته إنه منذ إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2016 ، تعززت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين واستمر نمو التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات.