البرلمان الايراني سيناقش أهلية وزراء الرئيس الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للائحة الداخلية فان البرلمان يمنح ساعتين و30 دقيقة لرئيس الجمهورية للحديث عن الوزراء الذين رشحهم، وبامكان رئيس الجمهورية استخدام هذا الوقت أو عدم استخدامه، ثم بعد ذلك يتحدث 5 نواب مؤيدين لحكومة رئيسي و5 نواب معارضين لها عن عموم الحكومة.

ثم يبدأ البرلمان بمناقشة مؤهلات كل وزير، ثم يتحدث نائبين مؤيدين ونائبين معارضين كل واحد منهم 10 دقائق عن الوزير المقترح، ثم تمنح الفرصة للوزير المقترح للحديث بـ 30 دقيقة عن نفسه أو الرد على الاعتراضات التي وجهت له.

بعد مناقشة البرلمان لأهلية جميع الوزراء والتي من المتوقع أن تستمر 4 آيام، يبدأ أعضاء البرلمان بالتصويت على كل وزير.

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