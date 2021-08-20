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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٢٦ م

يوم غد؛

البرلمان الايراني سيناقش أهلية وزراء الرئيس الجديد

البرلمان الايراني سيناقش أهلية وزراء الرئيس الجديد

يبدأ البرلمان الايراني غدا السبت بمناقشة أهلية الوزراء الذين يرشحهم رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي لتولي المناصب الوزارية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للائحة الداخلية فان البرلمان يمنح ساعتين و30 دقيقة لرئيس الجمهورية للحديث عن الوزراء الذين رشحهم، وبامكان رئيس الجمهورية استخدام هذا الوقت أو عدم استخدامه، ثم بعد ذلك يتحدث 5 نواب مؤيدين لحكومة رئيسي و5 نواب معارضين لها عن عموم الحكومة.

ثم يبدأ البرلمان بمناقشة مؤهلات كل وزير، ثم يتحدث نائبين مؤيدين ونائبين معارضين كل واحد منهم 10 دقائق عن الوزير المقترح، ثم تمنح الفرصة للوزير المقترح للحديث بـ 30 دقيقة عن نفسه أو الرد على الاعتراضات التي وجهت له.

بعد مناقشة البرلمان لأهلية جميع الوزراء والتي من المتوقع أن تستمر 4 آيام، يبدأ أعضاء البرلمان بالتصويت على كل وزير.

/انتهى/

رمز الخبر 1917123
https://ar.mehrnews.com/news/1917123/

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