تسجيل نحو 51 ألف إصابة و 625 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء: تم منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم تسجيل 50 الفا و228 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 517 الفا و243 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و424 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 3 ملايين و786 الفا و488 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن..

وحتى الآن تم تطعيم 15 مليونا و 766 الفا و564 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 4 ملايين و714 الفا و701 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 20 مليونا و481 الفا و265 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و380 الفا و677 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.

انتهى