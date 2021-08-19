نهضة عاشوراء ماتزال فاعلة في مجابهة الظلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد جواد ظريف كتب في تغريدة، اليوم الخميس، على حسابه الشخصي في موقع تويتر مشيرا الى يوم عاشوراء الامام الحسين عليه السلام وكلمته "إن لم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم" : إنه خلافا لرغبات الكثير من الظالمين ، لم تنته المعركة ضد الاستبداد والقمع في كربلاء عام 670 م.

وأضاف: "بعد مرور 14 قرنًا ، ماتزال المقاومة ضد القهر والنضال من أجل نيل الحرية متواصلة في جميع أنحاء العالم.

وتابع ظريف: في عاشوراء 2021 مايزال مصباح الحسين (ع) مضيئاً ومشرقاً./انتهى/