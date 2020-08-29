عاشوراء يمنح القوة لأحرار العالم لمواجهة الظلم والإستبداد

وكتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف اليوم (السبت) بمناسبة عاشوراء كتب في تغريدة باللغة العربية: "منذ قرورن وتزداد البشرية كل عام احتفاء باستشهاد الحسين بن علي اكثر."

واضاف: "عاشوراء درس تاريخي لاتنطفئ شعلته في قلوب المسلمين وكل الاحرار."

وتابع في تغريدته ان الحسين بن علي عليه السلام قال في مسيره الى كربلاء"ان هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها فلم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء وخسيس عيش كالمرعى والوبيل ، الا ترون ان الحق لايعمل به وان الباطل لايتناهى عنه ، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فاني لا ارى الموت الا سعادة ولا الحياة مع الظالمين الا برما ، ان الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون."

كما كتب ظريف في تغريدة اخرى باللغة الانجليزية تصريحا للامام الحسين عليه السلام جاء فيه " اني لا ارى الموت الا السعادة والحياة مع الظالمين الا برما واضاف : "منذ عام 680 ميلادي ولحد الان يحتفي ملايين المسلمين بذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع)، فطيلة قرون مزجت تضحياته العظيمة قلوب وارواح اتباعه بالمقاومة بوجه الظلم.