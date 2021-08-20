الشيخ الخزعلي يرفع صور شهداء قادة النصر اثناء ركضة طويريج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استذكر الشيخ الخزعلي، شهداء قادة النصر حيث رفع صورتهما اثناء اداء مراسم الركضة.

وشارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ونائب الامين العام السيد محمد الطباطبائي، الجموع المليونية في اداء ركضة طويريج بمحافظة كربلاء المقدسة.

هذا، وانطلقت مراسيم ركضة طويريج في محافظة كربلاء المقدسة، امس الخميس بعد صلاة الظهر بمشاركة ملايين الزائرين.

واتجهت جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه مرقد الإمام الحسين (ع) وهم يقومون بلطم رؤوسهم تعبيرا عن مظهر الحزن والاسى على ما أصاب أهل بيت النبوة.

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