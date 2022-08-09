انطلاق مراسم "ركضة طويريج" في كربلاء المقدسة +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان موكب عزاء طويريج أو ركضة طويريج هو أكبر عزاء حسيني في العالم، ينطلق في يوم العاشر من محرم الحرام بعد صلاة الظهرين من منطقة (قنطرة السلام) والتي تقع إلى الشرق من مدينة كربلاء المقدسة على بعد 2كليو متر، وهي مدخل مدينة كربلاء من جهة طويريج.

وتُعدُّ هذه الشعيرة من شعائر يوم عاشوراء، والتي يهرول فيها المعزّون صوب حرم الإمام الحسين(عليه السلام)، إعلاناً وتعبيراً منهم عن النصرة والولاء لأبي الأحرار(عليه السلام)، وتلبيةً لناعية الحسين(عليه السلام) وهو ينادي: (ألا هل من ناصر ينصرنا.. ألا هل من ذابٍّ فيذبُّ عنا..)، لذلك فإن من الشعارات التي يرفعها المعزون: (لبيك يا حسين) و(يا لثارات الحسين).

وعزاء طويريج يبدأ بالمسير صباحاً، انطلاقاً من مدينة طويريج (قضاء الهندية) الواقعة على بعد 20كيلو متراً عن كربلاء المقدسة, حيث يتوجّه المشاركون فيه إلى مدينة كربلاء المقدسة سيراً على الأقدام ليصلوا قبل الظهر على مشارف المدينة في منطقة قنطرة السلام، حيث تُقام صلاة الظهر هناك جماعةً لينطلق الموكب إلى داخل المدينة المقدّسة، ويشارك فيه مئات الآلاف من المعزين من أهالي مدينة طويريج بالإضافة إلى أهالي كربلاء الذين يوافونهم في تلك المنطقة وكذلك الزائرين الوافدين لإحياء مراسيم زيارة العاشر من محرم وهم يهتفون: (أبد والله ما ننسى حسينا) و (وا حسين), وما إليه من الشعارات الحسينيّة والهتافات الولائية، إلى أن يصلوا المخيّم الحسيني ومن ثم إلى حرم سيد الشهداء(عليه السّلام), ومنه إلى حرم أبي الفضل العباس(عليه السلام).

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