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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٣٠ م

وزارة الصحة:

تسجيل 610 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 610 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 610 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 102 الفا و648 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاحد لغاية ظهر اليوم الاثنین، تسجيل 38 الف و657 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و715 الاف و771 إصابة من ضمنها سبعة الاف و695 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 610 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 102 الفا و648 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و961 الاف و24 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و974 الفا و949 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917212
https://ar.mehrnews.com/news/1917212/

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