تسجيل 610 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاحد لغاية ظهر اليوم الاثنین، تسجيل 38 الف و657 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و715 الاف و771 إصابة من ضمنها سبعة الاف و695 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 610 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 102 الفا و648 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و961 الاف و24 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و974 الفا و949 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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