رئيسي يؤكد ضرورة استخدام جميع الامكانيات للاسراع في توفير لقاح كورونا/تسجيل 555 حالة وفاة بكورونا

خلال اجتماع رؤساء اللجان الخاصة في مكافحة كورونا؛ آية الله رئيسي يؤكد ضرورة استخدام جميع الامكانيات للاسراع في توفير لقاح كورونا

أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، يوم الجمعة، ضرورة استخدام جميع الامكانيات للاسراع في توفير لقاح كورونا.

يوم غد؛ البرلمان الايراني سيناقش أهلية وزراء الرئيس الجديد

يبدأ البرلمان الايراني غدا السبت بمناقشة أهلية الوزراء الذين يرشحهم رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي لتولي المناصب الوزارية.

استمراراً لتنمية العلاقات؛ تعاون إيراني صيني في مجال الإقتصاد والتجارة

صرح رئيس غرفة التجارة في محافظة زنجان (شمال غرب) علي يكانه فرد عن توقيع مذكرة تعاون بين غرفة المحافظة والغرفة التجارية الصینیة- الإيرانية تنفيذا لخارطة طريق تهدف الى تعزیز العلاقات التجارية الثنائية بين الصين والمحافظة.

الجمارك الايرانية: وصول اكثر من 25 مليون جرعة لقاح كورونا لحد الآن

اكد المساعد الفني لمصلحة الجمارك الايرانية مهرداد جمال ارونقي، عن وصول اكثر من 25 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا الى البلاد لحد الآن من دول مختلفة.

وزارة الصحة: تسجيل 555 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 555 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 100 الفا و810 شخصا.

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