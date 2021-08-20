آية الله رئيسي يؤكد ضرورة استخدام جميع الامكانيات للاسراع في توفير لقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اجتماع رؤساء اللجان الخاصة في مكافحة كورونا، أشار رئيسي الى الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني وقال، تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة الاسراع في توفير اللقاحات المضادة لكورونا فيما اعلن الرئيس الصيني على تعاون منتجي اللقاحات في الصين مع ايران لتوفير اللقاح.

وثمن آية الله رئيسي جهود الكوادر الصحية وقوات الامن و وزراة الصحة وجميع الجهات المعنية والشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا والالتزام بالتوصيات الصحية، معرباً عن امله في القضاء على كورونا من خلال الالتزام بالبروتوكولات الصحية./انتهى/