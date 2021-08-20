وصول اكثر من 25 مليون جرعة لقاح كورونا لحد الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية للشؤون الفنية قال: "حتى الآن تم استيراد 38 شحنة من اللقاحات المستوردة تحتوي على 25 مليون و 544 ألف و610 جرعات من دول مختلفة مثل الصين واليابان وروسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والهند واتمام من الاجراءات الجمركية وتسليمها إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

واضاف: وصلت يوم أمس الشحنة 21 من لقاح سينوفارم الصيني وتم تخليصها من جمارك مطار الإمام الخميني (رض) في أسرع وقت ممكن.

وتابع: المساعد الفني لرئيس مصلحة الجمارك الايرانية :في الوقت الحالي، تم دخول أكثر من 121 شاحنة تحمل الامصال من تركيا عبر منفذ بازركان الحدودي، وبموافقة وزارة الصحة، تم تخليصها على الفور من خلال النقل على مدار الساعة عبر جمارك طهران ومطار الإمام الخميني (رض)، حيث بلغ عدد الامصال التي تم تخليصها من هاتين الجمركين أكثر من 4 ملايين مصل وتوفيرها للمستشفيات والمراكز الطبية في البلاد تحت إشراف وزارة الصحة./انتهى/