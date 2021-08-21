قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام فقيه ايماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم سماحة القائد في برقيته، التعازي بوفاة حجة الاسلام فقيه ايماني للعلماء الاعلام واهالي اصفهان الاعزاء خاصة اسرة الفقيد المكرمة وابنائه الاجلاء وكذلك المحبين والمريدين الكثر لهذا العالم جليل القدر.

ووصف قائد الثورة، الفقيد فقيه ايماني مثالا بارزا للجهاد الثقافي والحضور الشعبي والانشطة الاجتماعية لعلماء الدين في مدينة الجهاد والمقاومة (اصفهان)، لافتا الى ان الفقيد قدم على مدى اعوام طويلة خدمات قيمة في نشر المعارف الاسلامية على الصعدة الدولية، سائلا الباري تعالى له بالرحمة والمغفرة.

/انتهى/