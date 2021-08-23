قريبا.. ازاحة الستار عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريح ادلى للتلفزيون الايراني مساء الاحد استعرض العميد فرحي منجزات الصناعة الدفاعية في البلاد وقال: ان مسيرة انتاج المعدات الدفاعية في البلاد هي مسيرة متنامية وقد تم تعريف خارطة الطريق لتطوير جميع الاسلحة والمعدات المنتجة وطنيا.

واشار الى الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "ذوالجناح" وقال: ان هذا الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية يعد انجازا تكتيكيا منقطع النظير حيث يتم نصبه على عربة ولا حاجة له الى محطة اطلاق.

واضاف: ان العدو يمتلك قدرات ويجب علينا تطوير الامكانيات الدفاعية والهجومية باستمرار لتكون قادرة على المواجهة لذا ينبغي تصميم الصاروخ بحيث يكون قادرا على تخطي الحواجز.

واشار الى موضوع التخفي عن الرادارات وقال: ان موضع التخفي عن الرادارات موضوع معقد وقد تم انجاز الكثير من الاعمال في هذا المجال.

واضاف: لقد تمكنا اليوم من تحقيق مفاخر كبرى ونجاحات ممتازة وصواريخنا قادرة على العبور من الحواجز التي يصفها العدو بانها حديدية.

ونوه العميد فرحي الى ان هنالك نسخا اخرى من منظمة الدفاع الصاروخي "باور 373" قيد التصميم وقال: سيتم قريبا ازاحة الستار عن نسخة جديدة منها تضاهي المنظومة "اس 400" او افضل منها.

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