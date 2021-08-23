 الخارجية الروسية: لا نستعجل برفع "طالبان" من قائمة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف سيرومولوتوف : "لا نعتزم الاستعجال في رفع حركة طالبان المحظورة في روسيا، من على قائمة الإرهاب وكذلك الاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة".

وأضاف، "سنركز على الخطوات العملية للسلطات الأفغانية الجديدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشار الدبلوماسي إلى أن حركة طالبان أعلنت إنهاء الأعمال العدائية، والعفو عن المسؤولين الحكوميين والوحدات الذين خدموا وحدات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وأكدوا عزمهم على احترام حقوق المرأة و بدأ في استعادة النظام العام وأمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وفي تصريح سابق للممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، كابولوف، قال إنه لم تتحقق بعد شروط رفع "طالبان" من قوائم العقوبات.

ووفقا له، لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا عندما تبدأ مفاوضات ذات مغزى بين الأطراف الأفغانية، والتوصل إلى جدول أعمال واضح ودقيق والاتفاق عليه.

المصدر: نوفوستي

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