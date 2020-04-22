الخارجية الروسية: المفاوضات تبقی مستمرة حول الاتفاق النووی

واوردت وکالة تاس عن ریابکوف قوله بهذا الشأن: ان المفاوضات بین روسیا والاطراف الموقعة علی الاتفاق النووی تبقی مستمرة، ومن البدیهی ان مفاوضات مباشرة لیست مدرجة علی جدول الاعمال حالیا.

واشار المسؤول الروسی الی تحدید موعد للمفاوضات حیال الاتفاق النووی، موضحا: انه لااتصالات مباشرة حالیا لکننا مستمرون فی التعاون والتباحث مع جمیع الاطراف الموقعة علی الاتفاق النووی.

ویشار الی ان ترامب أعلن عن انسحاب حکومته من الاتفاق النووی وقرر إعادة الحظر الاحادی المفروض علی ایران والذی لاقی معارضة عدد کبیر من بلدان المنطقة والعالم.