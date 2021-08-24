مستعدون للعمل من أجل احلال السلام والأمن في افغانستان/تسجيل 610 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من مستشار النمسا؛ مستعدون للعمل من أجل احلال السلام والأمن في افغانستان / نرحب بالتعاون مع النمسا في مجال توفير اللقاح

رحب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بالتعاون مع النمسا في مجال توفير لقاح كورونا، معلنا استعداد ايران لمزاولة الانشطة في شؤون الابحاث المشتركة المتعلقة باللقاح.

وزارة الخارجية: إيران ترحب بتشكيل حكومة شاملة ولا حلّ عسكريا في أفغانستان

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، أن "إيران ستقف إلى جانب شعب أفغانستان وترحب بالتداول السلمي للسلطة إلى حكومة شاملة".

اللواء سلامي: ندعم صحة المجتمع الإيراني ولن ننخدع باستراتيجيات العدو للأسلحة البيولوجية

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي باننا لا نثق بالاعداء ولا يمكننا ان نسلم صحة المجتمع بيد اعداء يعتبرون استخدام الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم.

في أواخر العام الجاري؛ مناورات بحرية ايرانية روسية صينية في الخليج الفارسي

أعلن السفير الروسي لدى طهران، الاثنين، أن ايران وروسيا والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في الخليج الفارسي بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، لافتاً إلى أنها ستركز على "أمن الشحن البحري ومكافحة القرصنة".

خلال لقائه وزير الخارجية الياباني؛ ايران ترحب بالمفاوضات البناءة ذات النتائج الملموسة

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية خلال لقائه وزير الخارجية الياباني ان ايران ترحب بالمحادثات البناءة ذات النتائج الملموسة التي تنجم عنها الوفاء بجميع الالتزامات وتُجنّب إضاعة الوقت.

تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح "بركت" غضون الشهر المقبل إلى وزارة الصحة

اعلن ممثل وزير الصحة الايراني والمدير التنفيذي لانتاج اللقاحات المحلية حسين وطن بور، انه تم لحد الآن تسليم 120 ألف جرعة من لقاح "باستور" المضاد لكورونا.

وزارة الصحة: تسجيل 610 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 610 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 102 الفا و648 شخصا.

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