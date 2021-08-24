إيران تفنّد مزاعم أوكرانيا بشأن اختطاف طائرة لإجلاء المواطنين في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال نائب الوزير اليوم الثلاثاء "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة، بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف ينين: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا فلم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأوضح ينين أن السلك الدبلوماسي الأوكراني بأكمله، برئاسة وزير الخارجية، دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

ويجري إجلاء المواطنين الأجانب، والأفغان العاملين مع منظمات أجنبية، عبر المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

ووفقا لنائب الوزير" المجهول مسلحون" ومع ذلك لم يوضح نائب الوزير أي شيء آخر عن مصير الطائرة المخطتفة أو فيما إذا كانت كييف ستطالب بإعادتها، أو في أي مرسى كانت موجودة لإجلاء الأشخاص من كابول يوم الأحد وهل هي بالفعل نفس الطائرة "المسروقة".

ويجري إجلاء المواطنين الأجانب، والأفغان العاملين مع منظمات أجنبية، عبر المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

هذا وقد فنّدت منظمة الطيران الإيرانية على لسان المتحدث بها إدعاءات السلطات الأوكرانية فيما أوضحت بأن الطائرة الأوكرانية كانت لديها وقفة في مدينة مشهد الإيرانية لشحن الوقود للطائرة ثم حولت مسارها إلى وجهتها في أوكرانيا.

ونفى المتحدث وجود اي عملية اختطاف وقال : سنقوم بالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين بهيئة الطيران المدني والجهات العليا حتى يتم توفير معلومات نهائية.

وتابع قائلا : سنقدم معلومات تكميلية فورا في هذا الخصوص .

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