إيران تفنّد مزاعم أوكرانيا بشأن اختطاف طائرة لإجلاء مواطنيها/تسجيل 709 حالة وفاة بفيروس كورونا

المتحدث باسم منظمة الطيران: إيران تفنّد مزاعم أوكرانيا بشأن اختطاف طائرة لإجلاء المواطنين في أفغانستان

قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية ان طائرة اوكرانية حطت یوم الاثنین في مطار مشهد الدولي للتزود بالوقود وبعد تحقق هذا الامر اقلعت باتجاه مقصدها .

مسؤولي عسكري إيراني: تعاون دفاعي وثيق وطويل الأمد بين إيران وروسيا/مرحلة جيدة من الثقة المتبادلة والفاعلة

وصف مساعد وزير الدفاع لشؤون التنسيق، سعيد شعبانيان، العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا بأنها طويلة الأمد ومتنامية، ولفت أن العلاقات الدفاعية بين الجمهورية الإسلامية وروسيا تنفذ في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة.

ظريف يتحدث عن برنامجه بالمستقبل

تحدث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن برنامجه في المستقبل على اعتاب انتهاء مهمته في منصبه.

المدير العام لمنظمة التعاون القروي المركزي: بدء عملية بيع الزعفران في البورصة الايرانية لعام 2020

أعلن المدير العام لمنظمة التعاون القروي المركزي عن عملية بيع الزعفران في البورصة الايرانية لعام 2020 وقال: لقد تم بيع هذا المحصول بشكل نقدي و بأسعار مناسبة في العام 2020.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم؛ ايران تستضيف منتخب سوريا في ملعب "آزادي"

أكد رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم، الموافقة على استضافة ايران مبارياتها على أرضها بعد سنوات من تعليق حق الاستضافة.

وزارة الصحة: تسجيل 709 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 709 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 103 الفا و357 شخصا.

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