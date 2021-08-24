ظريف يتحدث عن برنامجه بالمستقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ظريف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: بعد 4 عقود من العمل الدبلوماسي، ساتجه متفرغا الى التدريس والابحاث.

واضاف: ساظل اتابع واروج لموضوع التفهم العالمي واحث واشجع على الحوار الذي تكون محصلته ايجابية على اساس التعاطف والاحترام المتبادل ومبدا المساواة. وختم رئيس الجهاز الدبلوماسي تغريدته بالقول: انني متلهف لمتابعة تبادل وجهات النظر.

وكان وزير الخارجية الايراني قد نشر قبل ايام رسالة بالفيديو في صفحته على "اينستغرام" جاء في جانب منها: انني ومن اجل صون المصالح الوطنية لم استطع ان اتحدث دوما كما احب واؤكد بانه على مدى 4 عقود من الخدمة في السياسة الخارجية لم يكن لي معيار ومقياس سوى مصالح الشعب الايراني وانا الان بصدد القيام بهذه المسؤولية في الجامعة في مجال آخر./انتهى/