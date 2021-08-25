عضو اللجنة الوطنية للقاح كورونا يعلن عن إنتاج لقاح فموي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار عضو في اللجنة الوطنية للقاح كورونا: "شركة أخرى عملت على لقاح كورونا القائم على الحمض النووي الريبي ، ومن المقرر أن تدخل المرحلة السريرية بترخيص؛ لقد مرت الشركة بمرحلة ما قبل السريرية.

وأشار سكرتير المقر الرئيسي لتطوير التكنولوجيا الحيوية: "من المحتمل أن يتم إغلاق قضية لقاح هذا العام مع الشركتين المنتجتين للقاح."

وعن الشركات الثلاث الأخرى، قال: "اللقاحات الأخرى القائمة على حاملي الفيروسات والـ mRNA واللقاحات الفموية التي يتم بحثها من قبل الشركات القائمة على المعرفة ستدخل المراحل السريرية العام المقبل".

وبخصوص الترخيص من منظمة الصحة العالمية ، قال: "مشكلتنا حاليا ليست الصحة العالمية لأن البلد بحاجة إلى لقاح مرتفع للغاية بحيث يتم إنتاجه محليًا واستخدامه بترخيص من وزارة الصحة".

وبحسبه، فإن العديد من اللقاحات المستخدمة محليًا تم ترخيصها من قبل وزارة الصحة.

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