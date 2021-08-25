تسجيل 665 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الثلاثاء لغاية ظهر اليوم الاربعاء، تسجيل 39 الف و983 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و796 الاف و377 إصابة من ضمنها سبعة الاف و755 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 665 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 104 الفا و22 شخصا.

وتعافى 4 ملايين و20 الاف و844 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و213 الفا و229اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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