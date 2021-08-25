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٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٥٢ م

وزارة الصحة:

تسجيل 665 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 665 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 665 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 104 الفا و22 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الثلاثاء لغاية ظهر اليوم الاربعاء، تسجيل 39 الف و983 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و796 الاف و377 إصابة من ضمنها سبعة الاف و755 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 665 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 104 الفا و22 شخصا.

وتعافى 4 ملايين و20 الاف و844 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و213 الفا و229اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917263
https://ar.mehrnews.com/news/1917263/

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