تسجيل 614 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي ليوم السبت: تم منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم تسجيل 26 الفا و34 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 895 الفا و448إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و845شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و117 الفا و98 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و556 الفا و919 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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