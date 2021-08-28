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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٥٤ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 614 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 614 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 614 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 105 الاف و 901 شخص .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي ليوم السبت: تم منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم تسجيل 26 الفا و34 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 895 الفا و448إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و845شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و117 الفا و98 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و556 الفا و919 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917345
https://ar.mehrnews.com/news/1917345/

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