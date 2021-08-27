لن يتم اغلاق القسم الافتراضي لمهرجان سينما الحقيقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تحدث محمد حميدي مقدم ، مدير مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية وأمين المهرجان الدولي الخامس عشر لمهرجان سينما الحقيقة، عن آخر التطورات، وقال: "ان مهرجان سينما الحقيقة بحاجة لبعض التغييرات وأحد هذه التغييرات انتشار الاعلان بتوقيت أكبر. وهذا ما قمنا به لهذا العام.

وأضاف: "تم إدراج هذا البند في دعوة هذا العام، على الرغم من أنه تم الغاء جميع المهرجانات".

وأكد مدير مهرجان سينما الحقيقة: نحن جاهزون لاستقبال الأفلام حضوريا و من خلال الإنترنت. في السنة الماضية حقق مهرجان سينما الحقيقة نجاحا كبيرا على الرغم من أنه كان عبر الانترنت، وكنا نحن من حققنا هذا التقدم من خلال توفير الأرضية لجميع صانعي الأفلام، لتقديم أفلامهم للعرض الافتراضي. إن التعليقات الإيجابية التي تلقيناها من مهرجان العام الماضي جعلتنا أكثر تصميماً وشهد جمهور المهرجان فرحة لا يمكن نسيانها. كان لدينا جمهور قال إنه في الماضي كان بإمكاننا مشاهدة فيلم واحد فقط ، لكن هذا العام تمكنا من التخطيط لأربعة أو خمسة أفلام يوميًا.

وفي النهاية قال: "هذا العام سيكون لدينا قسم المسابقات الدولية مرة أخرى". إذا لم نتمكن من استضافة ضيوف دوليين ، سنقوم بالتحكيم عبر الإنترنت مثل المهرجانات الأخرى.

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